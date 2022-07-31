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Ворог різко збільшив корабельне угруповання – командування "Південь"

Ольга Глущенко Неділя, 31 липня 2022, 03:28
ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Росія збільшила корабельне угруповання, 14 бойових кораблів маневрують вздовж узбережжя Криму в бік Анапи.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Корабельне угруповання ворог різко збільшив, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту. Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракето безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи.

На чергуванні і напоготові чотири ракетних та чотири десантних кораблі. 32 ракети "Калібр" споряджено в якості ракетної загрози з моря".

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Теми: флотРосіяЧорне моревійна
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