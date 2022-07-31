Враг резко увеличил корабельную группировку – командование "Юг"
Воскресенье, 31 июля 2022, 03:28
Россия увеличила корабельную группировку, 14 боевых кораблей маневрируют вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.
Источник: Оперативное командование "Юг"
Дословно: "Корабельная группировка враг резко увеличила, очевидно пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракето безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.
На дежурстве и изготовке четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря".
ВИДЕО ДНЯ