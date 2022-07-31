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Окупанти з С-300 обстріляли Харків, є руйнування

Ольга Глущенко , Роман ПетренкоНеділя, 31 липня 2022, 11:50
рятувальники на місці обстрілу у Харкові, фото: ОВА

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті пролунала "ціла серія вибухів".

Джерело: Терехов у Telegram, Офіс генпрокурора, глава ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Нічні обстріли Харкова тривають. Сьогодні ціла серія вибухів.

Поки є інформація про "прильоти" в Немишлянський район. Попередньо є пошкодження кількох будівель".

Деталі: Терехов зазначив, що про інші приходи, і де вони були, інформація уточняється.

Оновлено: За даними Офісу генпрокурора 31 липня близько 4:00 ранку російські військові здійснили ракетний обстріл с. Бутівка Чугуївського району. Внаслідок цього пошкоджено будівлі фермерського господарства.

Також окупанти о 4:15 обстріляли Немишлянський район Харкова, частково зруйновано виробничу будівлю.

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За інформацією ОВА, постраждалих внаслідок обстрілу Харкова немає – горіло обладнання та готова поліграфічна продукція.

Синєгубов зазначає, що удари здійснили, попередньо, ракетно-зенітним комплексом С-300.

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Теми: Харківвибухвійна
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