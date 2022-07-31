Окупанти з С-300 обстріляли Харків, є руйнування
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті пролунала "ціла серія вибухів".
Джерело: Терехов у Telegram, Офіс генпрокурора, глава ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Нічні обстріли Харкова тривають. Сьогодні ціла серія вибухів.
Поки є інформація про "прильоти" в Немишлянський район. Попередньо є пошкодження кількох будівель".
Деталі: Терехов зазначив, що про інші приходи, і де вони були, інформація уточняється.
Оновлено: За даними Офісу генпрокурора 31 липня близько 4:00 ранку російські військові здійснили ракетний обстріл с. Бутівка Чугуївського району. Внаслідок цього пошкоджено будівлі фермерського господарства.
Також окупанти о 4:15 обстріляли Немишлянський район Харкова, частково зруйновано виробничу будівлю.
За інформацією ОВА, постраждалих внаслідок обстрілу Харкова немає – горіло обладнання та готова поліграфічна продукція.
Синєгубов зазначає, що удари здійснили, попередньо, ракетно-зенітним комплексом С-300.