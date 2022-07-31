Оккупанты из С-300 обстреляли Харьков, есть разрушения

спасатели на месте обстрела в Харькове, фото: ОВА

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прозвучала "целая серия взрывов".

Источник: Терехов в Telegram, Офис генпрокурора, глава ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: " Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов.

Пока имеется информация о "прилетах" в Немышлянский район. Предварительно есть повреждения нескольких зданий".

Детали: Терехов отметил, что о других приходах и где они были, информация уточняется.

Обновлено: По данным Офиса генпрокурора 31 июля около 4:00 утра российские военные произвели ракетный обстрел с. Бутовка Чугуевского района. В результате повреждены здания фермерского хозяйства.

Также оккупанты в 4:15 обстреляли Немышлянский район Харькова, частично разрушено производственное здание.

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По информации ОВА, пострадавших в результате обстрела Харькова нет – горело оборудование и готовая полиграфическая продукция.

Синегубов отмечает, что удары нанесли, предварительно, ракетно-зенитным комплексом С-300.