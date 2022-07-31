Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты из С-300 обстреляли Харьков, есть разрушения

Ольга Глущенко, Роман ПетренкоВоскресенье, 31 июля 2022, 11:50
спасатели на месте обстрела в Харькове, фото: ОВА

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прозвучала "целая серия взрывов".

Источник: Терехов в Telegram, Офис генпрокурора, глава ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: " Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов.

Пока имеется информация о "прилетах" в Немышлянский район. Предварительно есть повреждения нескольких зданий".

Детали: Терехов отметил, что о других приходах и где они были, информация уточняется.

Обновлено: По данным Офиса генпрокурора 31 июля около 4:00 утра российские военные произвели ракетный обстрел с. Бутовка Чугуевского района. В результате повреждены здания фермерского хозяйства.

Также оккупанты в 4:15 обстреляли Немышлянский район Харькова, частично разрушено производственное здание.

ВИДЕО ДНЯ

По информации ОВА, пострадавших в результате обстрела Харькова нет – горело оборудование и готовая полиграфическая продукция.

Синегубов отмечает, что удары нанесли, предварительно, ракетно-зенитным комплексом С-300.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковвзрыввойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоПоявились спутниковые снимки с места убийства пленных в Оленовке

ВМС об "ударе БПЛА по Севастополю": оккупанты так боятся ВСУ, что упражняются в выдумках

Первые суда с украинским зерном могут прибыть в Турцию 3 августа

Резников поблагодарил Италию за новый "тайный" пакет военной помощи

Герой Украины и бизнесмен Вадатурский погиб во время обстрела россиян

фотоОккупанты: штаб Черноморского флота атаковали, есть раненые, отменили "гуляния"

Все новости...
Харьков
Россияне ударили по училищу в Харькове из С-300, возник большой пожар – мэр
Враг нанес ракетные удары по Харькову – мэр
Харьков: Россияне попали в здание ВУЗа в центре города
Последние новости
15:31
Ливан арестовал судно, которое может перевозить украденное украинское зерно
15:26
Оккупанты сбежали из двух поселков в Запорожье после точного обстрела ВСУ – разведка
15:02
У Эрдогана считают, что первое судно с украинским зерном может отправиться 1 августа
14:46
фото, видеоПод Николаевом после обстрелов бушует большой лесной пожар
14:43
В Италии мигранта четыре минуты душили на глазах прохожих – никто не вмешался
14:38
Штаб Черноморского флота атаковали из самого Севастополя – оккупанты
14:19
фотоНа Бучанщине нашли замученного россиянами мужчину - полиция
14:04
АЭС для Росатома в Турции вместо турецкой компании будет строить российская
13:58
"Напоминает ИГИЛ": в Латвии объяснили, почему ЕС должен признать РФ спонсором терроризма
13:50
фотоПоявились спутниковые снимки с места убийства пленных в Оленовке
Все новости...