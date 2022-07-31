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Ліван затримав судно з краденим українським зерном

Валентина РоманенкоНеділя, 31 липня 2022, 08:15
Ліван затримав судно з краденим українським зерном
Судно Laodicea фото - MarineTraffic.com

У Лівані затримали сирійське судно, яке перевозило викрадене українське зерно.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на LBCI

Деталі: Прокуратура Лівану затримала на 72 години судно "Лаодікея", яке пришвартоване в порту Триполі.

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Дозвіл на таку затримку отримало посольство України в Лівані. Там пояснюють, що зерно росіяни завантажили 27 липня в тимчасово окупованому Криму. На судні знаходиться ячмінь, вивезений із захоплених Росією українських територій.

Натомість у російському посольстві в Лівані стверджують нібито не мають інформації про судно, а звинувачення України посольство має цинізм називати "хибними та безпідставними".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Посол України повідомив президенту Лівану, що 27 липня у порт Тріполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України. 
  • Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, що російські загарбники уже вивезли кілька сотень тисяч тонн зерна з тимчасово захоплених територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Теми: зерноокупація
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