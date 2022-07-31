Ліван затримав судно з краденим українським зерном

У Лівані затримали сирійське судно, яке перевозило викрадене українське зерно.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на LBCI

Деталі: Прокуратура Лівану затримала на 72 години судно "Лаодікея", яке пришвартоване в порту Триполі.

Реклама:

Дозвіл на таку затримку отримало посольство України в Лівані. Там пояснюють, що зерно росіяни завантажили 27 липня в тимчасово окупованому Криму. На судні знаходиться ячмінь, вивезений із захоплених Росією українських територій.

Натомість у російському посольстві в Лівані стверджують нібито не мають інформації про судно, а звинувачення України посольство має цинізм називати "хибними та безпідставними".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ