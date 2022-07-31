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Ливан задержал судно с ворованным украинским зерном

Валентина РоманенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 08:15
Судно Laodicea фото - MarineTraffic.com

В Ливане задержали сирийское судно, перевозившее похищенное украинское зерно.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на LBCI

Детали: Прокуратура Ливана задержала на 72 часа судно "Лаодикея", пришвартованное в порту Триполи.

Разрешение на такую ​​задержку получило посольство Украины в Ливане. Там объясняют, что зерно россияне погрузили 27 июля во временно оккупированном Крыму. На судне находится ячмень, вывезенный c захваченных Россией украинских территорий.

В российском посольстве в Ливане утверждают, что якобы не имеют информации о судне, а обвинения Украины посольство с цинизмом называет "ложными и безосновательными".

Предыстория:

  • Посол Украины сообщил президенту Ливана, что 27 июля в порт Триполи зашло сирийское судно, загруженное ячменем, вывезенным с оккупированных территорий Украины.
  • Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал, что российские захватчики уже вывезли несколько сот тысяч тонн зерна с временно захваченных территорий в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

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Темы: зернооккупация
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