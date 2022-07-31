Ливан задержал судно с ворованным украинским зерном

В Ливане задержали сирийское судно, перевозившее похищенное украинское зерно.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на LBCI

Детали: Прокуратура Ливана задержала на 72 часа судно "Лаодикея", пришвартованное в порту Триполи.

Реклама:

Разрешение на такую ​​задержку получило посольство Украины в Ливане. Там объясняют, что зерно россияне погрузили 27 июля во временно оккупированном Крыму. На судне находится ячмень, вывезенный c захваченных Россией украинских территорий.

В российском посольстве в Ливане утверждают, что якобы не имеют информации о судне, а обвинения Украины посольство с цинизмом называет "ложными и безосновательными".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ