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Луганщина: ворог намагається покращити тактичне положення для наступу на Бахмут

Валентина РоманенкоНеділя, 31 липня 2022, 08:46
Луганщина: ворог намагається покращити тактичне положення для наступу на Бахмут
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ, ФОТО З FACEBOOK

На Луганщині ворог не полишає спроб покращити тактичне положення задля наступу на Бахмут та прилеглі населені пункти на межі Луганщини та Донеччини: піхоту росіян підтримують штурмова та армійська авіація.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: Так, поблизу семи міст та сіл протягом 30 липня зафіксовані авіаудари.

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Противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, залишає населені пункти без газу та світла.

Позиції українських військ були обстріляні вздовж усієї лінії зіткнення.

Ворог завдав чотири ракетні удари, провів 15 артилерійських обстрілів, ще три – із застосуванням мінометів, п’ять разів ворогом використані системи залпового вогню, проведені три танкові атаки.

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Пряма мова: "Спроби просунутися вглиб російська армія підтримує авіаційними ударами. Такими діями окупанти намагаються створити додатковий тиск на оборону українців.

Росіяни хочуть скувати дії оборони, аби в нас не було змоги проводити ротацію чи підсилювати інші напрямки.

Також учора наші бійці виявили та знешкодили одну із розвідувальних груп росіян.

Водночас авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії для підтримки дій наземних угруповань. Втім, наступ ворога відбито одразу по декількох напрямках".

Теми: Луганська область
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