Луганщина: враг пытается улучшить тактическое положение для наступления на Бахмут

В Луганской области враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины: пехоту россиян поддерживают штурмовая и армейская авиация.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Детали: Так, около семи городов и сел в течение 30 июля зафиксированы авиаудары.

Противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры,оставляет населенные пункты без газа и света.

Позиции украинских войск были обстреляны по всей линии столкновения.

Враг нанес четыре ракетных удара, провел 15 артиллерийских обстрелов, еще три – с применением минометов, пять раз врагом использованы системы залпового огня, проведены три танковых атаки.

Прямая речь: "Попытки продвинуться вглубь российская армия поддерживает авиационными ударами. Такими действиями оккупанты пытаются создать дополнительное давление на оборону украинцев.

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Россияне хотят сковать действия обороны, чтобы у нас не было возможности проводить ротацию или усиливать другие направления.

Также вчера наши бойцы обнаружили и обезвредили одну из разведывательных групп россиян.

В то же время авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия по поддержке действий наземных группировок. Впрочем, наступление врага отражено сразу по нескольким направлениям".