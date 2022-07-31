Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: враг пытается улучшить тактическое положение для наступления на Бахмут

Валентина РоманенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 08:46
СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ, ФОТО C FACEBOOK

В Луганской области враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины: пехоту россиян поддерживают штурмовая и армейская авиация.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Детали: Так, около семи городов и сел в течение 30 июля зафиксированы авиаудары.

Противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры,оставляет населенные пункты без газа и света.

Позиции украинских войск были обстреляны по всей линии столкновения.

Враг нанес четыре ракетных удара, провел 15 артиллерийских обстрелов, еще три – с применением минометов, пять раз врагом использованы системы залпового огня, проведены три танковых атаки.

Прямая речь: "Попытки продвинуться вглубь российская армия поддерживает авиационными ударами. Такими действиями оккупанты пытаются создать дополнительное давление на оборону украинцев.

ВИДЕО ДНЯ

Россияне хотят сковать действия обороны, чтобы у нас не было возможности проводить ротацию или усиливать другие направления.

Также вчера наши бойцы обнаружили и обезвредили одну из разведывательных групп россиян.

В то же время авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия по поддержке действий наземных группировок. Впрочем, наступление врага отражено сразу по нескольким направлениям".

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Луганская область
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Проход устьем Быстрым в Одесской области ограничили: подорвался катер

Оккупанты сбежали из двух поселков в Запорожье после точного обстрела ВСУ – разведка

фотоПоявились спутниковые снимки с места убийства пленных в Оленовке

ВМС об "ударе БПЛА по Севастополю": оккупанты так боятся ВСУ, что упражняются в выдумках

Первые суда с украинским зерном могут прибыть в Турцию 3 августа

Резников поблагодарил Италию за новый "тайный" пакет военной помощи

Все новости...
Луганская область
На железной дороге Луганщины поработали партизаны – Гайдай
ВСУ поразили разведгруппу россиян возле Верхнекаменского – Гайдай
Оккупанты в Херсонской области шлют новые счета, в Луганской области не могут даже вывезти мусор – ОВА
Последние новости
19:02
В партии президента Сербии заговорили о "денацификации Балкан"
18:53
На Закарпатье хотят возобновить работу аэропорта "Ужгород"
18:48
Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области
18:43
Европейские производители озабочены своими перспективами из-за "газового кризиса"
18:34
Оккупанты перебрасывают силы на Запорожское направление – сводка Генштаба
18:20
Кабмин сохранил льготную цену на газ для обеспечения населения горячей водой
17:59
В Латвии видят риски от переезда в страну российских СМИ
17:53
Проход устьем Быстрым в Одесской области ограничили: подорвался катер
17:51
По Николаеву за ночь прилетело до 40 ракет – чиновница
17:41
В чешском городе Кутна Гора закрывают центр помощи Украине
Все новости...