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Режим Лукашенка тепер "майже повністю" залежний від Росії – британська розвідка

"Європейська правда"Неділя, 31 липня 2022, 09:05

Ракетні удари, які російські війська завдають з території Білорусі, та заяви її самопроголошеного президента Аляксандра Лукашенка свідчать про майже повну його залежність від Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", таку оцінку наводить у зведенні в неділю розвідка Великої Британії.

"28 липня Росія випустила щонайменше 20 ракет по півночі України з території Білорусі. Це сталося після того, як Росія використала білоруську територію для завдання основних ударів, невдало спробувавши взяти Київ у лютому", – зазначається у зведенні.

Британська розвідка зазначає, що Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо українського конфлікту: приміром, 21 липня він заявив, що Україна "повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни".

"Його режим став дедалі авторитарнішим: було запроваджено смертну кару за "підготовку терористичних актів". Його дедалі більші й безпідставні звинувачення в задумах Заходу щодо Білорусі та України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії", – підсумовує британська розвідка.

Нагадаємо, в червні міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Росія і Білорусь у контексті війни в Україні є "одним цілим", і Лукашенко ні на що в ній не впливає.

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Теми: розвідка
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