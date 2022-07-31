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Режим Лукашенко теперь "почти полностью" зависим от России – британская разведка

"Европейская правда"Воскресенье, 31 июля 2022, 09:05

Ракетные удары, которые наносят российские войска с территории Беларуси, и заявления ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко свидетельствуют о почти полной его зависимости от России.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​оценку приводит в сводке в воскресенье разведка Великобритании.

"28 июля Россия выпустила, по меньшей мере, 20 ракет по северу Украины с территории Беларуси. Это произошло после того, как Россия использовала белорусскую территорию для нанесения основных ударов, неудачно попытавшись взять Киев в феврале", – отмечается в строительстве.

Британская разведка отмечает, что Лукашенко продолжает придерживаться линии Москвы по поводу украинского конфликта: например, 21 июля он заявил, что Украина "должна принять требования России по прекращению войны".

"Его режим стал все более авторитарным: была введена смертная казнь за "подготовку террористических актов". Его все большие и безосновательные обвинения в замыслах Запада в отношении Беларуси и Украины, вероятно, свидетельствуют о том, что он стал почти полностью зависим от России", - заключает британская разведка.

Напомним, в июне министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия и Беларусь в контексте войны в Украине являются "одним целым", и Лукашенко ни на что в ней не влияет.

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Темы: разведка
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