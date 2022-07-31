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Миколаїв зазнав найбільшого удару за 5 місяців, на Херсонщині лунають вибухи - дані ОВА

Валентина РоманенкоНеділя, 31 липня 2022, 09:28
Миколаїв зазнав найбільшого удару за 5 місяців, на Херсонщині лунають вибухи - дані ОВА
наслідки обстрілів Луганщини

В ніч на 31 липня російські окупаційні війська обстрілювали Дніпропетровщину, Харківщину, Луганщину й Донецьку область, триває осбтріл Сумщини.

Джерело: дані голів військовий обладміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 8.00

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Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Сумщина: з п'ятої ранку 31 липня і зараз ворог обстрілює Миропільську громаду. Горять ферми, є кілька пожеж. Інформація щодо жертв та наслідків наразі відсутня; уточнюються.

Дніпропетровщина: під ударами ворога — Нікопольський та Криворізький райони. Нікопольський район ворог двічі за ніч обстріляв з "Градів", скерував на місто Нікополь 50 реактивних снарядів.

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Постраждала одна людина. Через обстріл у місті пошкоджені 22 приватних будинки, 7 багатоповерхівок, кілька міських установ, школа та дитячий садок. На місцевому автопідприємстві згоріло два автобуси.

У неділю зранку — ракетна атака на Нікополь. Дві ракети. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. За даними ОВА - без жертв та руйнувань.

Харківщина: вночі окупанти завдали ударів по Немишлянському району, пошкоджено виробничу будівлю. Постраждалих, попередньо, немає.

По області окупанти наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Горіли відкриті території, приватні будинки, господарчі споруди.

Одна людина постраждала від обстрілів у Дергачівській громаді Харківського району.

У селі Вільхівка на міні підірвався комбайнер.

Луганщина: противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, залишає населені пункти без газу і світла.

Позиції українських військ обстріляні вздовж усієї лінії зіткнення: ракетні удари - 4, арта - 15, міномети - 3, рсзв- 5, танк - 3.

Донеччина: за минулу добу — авіаудар, з артилерії, "Градів", "Ураганів" обстріляні міста і селища області, серед яких Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Миколаївка, Новогродівка, Слов’янськ, с. Вовче, с. Георгіївка, с.Максимільянівка та ін.

Пошкоджено 11 приватних житлових будинків і багатоповерхівка, відділення поліції, ринок, їдальня, випалено три поля.

За добу по області — троє загиблих, 8 поранених.

Миколаївщина: в ніч на неділю та зранку Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно, найсильнішому за ці п‘ять місяців. Внаслідок обстрілу пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО.

Також зруйновано один приватний житловий будинок, багато пошкоджено. Попередньо, три людини отримали поранення. На місцях прильотів виникло кілька пожеж. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним ворожим вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та руйнувань житлових будинків уточнюється.

Херсонщина: минулої доби на території області лунали гучні вибухи та обстріли із артилерії.

У сотнях сіл області ситуація критична: розбиті дороги, знищені будинки, школи, заміновані поля та річки, пожежі у лісах, поранені та вбиті мирні люди.

Два місяці як жителі більшої частини окупованої Херсонщини перебувають без мобільного зв’язку та Інтернету. У зв’язку із цим дуже важко отримати і зняти з карток  зарплату та пенсію. Надійшло чимало повідомлень від жителів Херсона щодо обшуків у квартирах та приватних будинках.

Теми: війна
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