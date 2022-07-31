Николаев подвергся крупнейшему ударв за 5 месяцев, в Херсонской области - взрывы - данные ОВА

В ночь на 31 июля российские оккупационные войска обстреливали Днепропетровщину, Харьковщину, Луганщину и Донецкую область, продолжается обстрел Сумщины.

Источник: данные глав военных обладминистраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00

Реклама:

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, на Черкасщине, Кировоградщине, Винницкой области, Черниговщине, Полтавщине, Киевщине.

Сумщина: с пяти утра 31 июля и сейчас враг обстреливает Миропольскую общину. Горят фермы, есть несколько пожаров. Информация о жертвах и последствиях отсутствует; данные уточняются.

Днепропетровщина: под ударами врага - Никопольский и Криворожский районы. Никопольский район враг дважды за ночь обстрелял из "Градов", направил в город Никополь 50 реактивных снарядов.

ВИДЕО ДНЯ

Пострадал один человек. Из-за обстрела в городе повреждены 22 частных дома, 7 многоэтажек, несколько городских учреждений, школа и детский сад. На местном автопредприятии сгорело два автобуса.

В воскресенье утром ракетная атака на Никополь. Две ракеты. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую общину. По данным ОВА – без жертв и разрушений.

Харьковщина: ночью оккупанты нанесли удары по Немышлянскому району, повреждено производственное здание. Пострадавших предварительно нет.

По области оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам. Горели открытые территории, частные дома, хозяйственные постройки.

Один человек пострадал от обстрелов в Дергачевской общине Харьковского района.

В селе Ольховка на мине подорвался комбайнер.

Луганщина: противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, покидает населенные пункты без газа и света.

Позиции украинских войск обстреляны вдоль всей линии столкновения: ракетные удары – 4, арта – 15, минометы – 3, РСЗО- 5, танк – 3.

Донетчина: за минувшие сутки — авиаудар, из артиллерии, "Градов", "Ураганов" обстреляны города и поселки области, среди которых Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Николаевка, Новогродовка, Славянск, с. Волчье, с. Георгиевка, с.Максимильяновка и др.

Повреждены 11 частных жилых домов и многоэтажка, отделение полиции, рынок, столовая, выжжены три поля.

За сутки по области — трое погибших, 8 раненых.

Николаевщина: в ночь на воскресенье и утром Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное, самому сильному за эти пять месяцев. В результате обстрела поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО.

Также разрушен один частный жилой дом, многие повреждены. Предварительно три человека получили ранения. На местах прилетов возникло несколько пожаров. Подробная информация о последствиях уточняется.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Под постоянным вражеским огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших и разрушениях жилых домов уточняется.

Херсонщина: за прошедшие сутки на территории области раздавались громкие взрывы и обстрелы из артиллерии.

В сотнях сел области ситуация критическая: разбиты дороги, уничтожены дома, школы, заминированы поля и реки, пожары в лесах, ранены и убиты мирные люди.

Вот уже два месяца, как жители большей части оккупированной Херсонщины, находятся без мобильной связи и Интернета. В этой связи очень трудно получить и снять с карт зарплату и пенсию. Поступило немало сообщений от жителей Херсона по поводу обысков в квартирах и частных домах.