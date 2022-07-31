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Російська армія вже "демілітаризувалась" більш ніж на 4 тисячі ББМ - Генштаб

Валентина РоманенкоНеділя, 31 липня 2022, 09:57

Від початку повномасштаюної війни українські військові ліквідували вже 40 830 окупантів, минулої доби – 160 загарбників.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 40830 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1763 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4004 (+9) од,
  • артилерійських систем – 916 (+10) од,
  • РСЗВ - 259 (+1) од,
  • засоби ППО - 117 (+0) од,
  • літаків – 223 (+1) од,
  • гелікоптерів – 190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 735 (+2),
  • крилаті ракети - 174 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2902 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 80 (+2).

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані постійно уточнюються.

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Теми: війна
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