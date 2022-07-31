Російська армія вже "демілітаризувалась" більш ніж на 4 тисячі ББМ - Генштаб
Неділя, 31 липня 2022, 09:57
Від початку повномасштаюної війни українські військові ліквідували вже 40 830 окупантів, минулої доби – 160 загарбників.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.07 орієнтовно склали:
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- особового складу - близько 40830 (+160) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1763 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4004 (+9) од,
- артилерійських систем – 916 (+10) од,
- РСЗВ - 259 (+1) од,
- засоби ППО - 117 (+0) од,
- літаків – 223 (+1) од,
- гелікоптерів – 190 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 735 (+2),
- крилаті ракети - 174 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2902 (+13) од,
- спеціальна техніка - 80 (+2).
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані постійно уточнюються.