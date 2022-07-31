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Российская армия уже "демилитаризировалась" более чем на 4 тысячи ББМ - Генштаб

Валентина РоманенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 09:57
Российская армия уже демилитаризировалась более чем на 4 тысячи ББМ - Генштаб

С начала полномасштайной войны украинские военные ликвидировали уже 40 830 оккупантов, за прошедшие сутки – 160 захватчиков.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.07 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 40830 (+160) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1763 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4004 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 916 (+10) ед,
  • РСЗО - 259 (+1) ед,
  • средства ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов – 223 (+1) ед,
  • вертолетов – 190 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 735 (+2),
  • крылатые ракеты – 174 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2902 (+13) ед,
  • специальная техника – 80 (+2).

За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные постоянно уточняются.

Темы: война
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