Італія, Німеччина та Угорщина будуть захищати повітряний простір країн Балтії

Винищувачі Італії, Німеччини та Угорщини з 1 серпня почнуть захист повітряного простору країн Балтії в межах місії НАТО з повітряного патрулювання.

Про це повідомляє "Європейська правда".

До захисту повітряного простору будуть залучені чотири угорські винищувачі JAS-39 та 80 військових, що базуються в литовському місті Шяуляй.

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Чотири німецькі літаки Eurofighter здійснюватимуть місію з бази Емарі в Естонії. До них долучаться італійські винищувачі Eurofighter з польського Мальборка.

"Повітряне патрулювання НАТО є наочним прикладом втілення солідарності Альянсу. Тоді як безпека Європи була докорінним чином змінена війною Росії проти України, винищувачі НАТО готові цілодобово захищати повітряний простір Альянсу", – наголосила речниця НАТО Оана Лунґеску.

Перед цим з квітня повітряний простір країн Балтії патрулювала авіація Бельгії, Іспанії та Франції, а протягом літа – повітряні сили Чехії.

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Країни Альянсу з 2004 року по черзі здійснюють патрулювання повітряного простору Естонії, Латвії та Литви, оскільки країни не мають власних винищувачів. Після вторгнення Росії в Україну НАТО посилило сили патрулювання додатковими винищувачами.

Місії патрулювання повітряного простору НАТО передбачають підняття винищувачів у разі, якщо літаки поблизу повітряного простору не дотримуються льотного плану і не реагують на команди диспетчера.