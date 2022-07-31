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Венгрия, Германия и Италия будут защищать воздушное пространство стран Балтии

Воскресенье, 31 июля 2022, 10:09

Истребители Италии, Германии и Венгрии с 1 августа начнут защиту воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

К защите воздушного пространства будут привлечены четыре венгерских истребителя JAS-39 и 80 военных, базирующихся в литовском городе Шяуляй.

Четыре немецких самолета Eurofighter будут осуществлять миссию с базы Эмари в Эстонии. К ним присоединятся итальянские истребители Eurofighter из польского Мальборка.

"Воздушное патрулирование НАТО является наглядным примером воплощения солидарности Альянса. В то время как безопасность Европы была коренным образом изменена войной России против Украины, истребители НАТО готовы круглосуточно защищать воздушное пространство Альянса", - подчеркнула представитель НАТО Оана Лунгеску.

Перед этим с апреля воздушное пространство стран Балтии патрулировала авиация Бельгии, Испании и Франции, а в течение лета – воздушные силы Чехии.

Страны Североатлантического союза с 2004 года поочередно осуществляют патрулирование воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы, поскольку страны не имеют своих истребителей. После вторжения России в Украину НАТО усилило патрулирование дополнительными истребителями.

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Миссии патрулирования воздушного пространства НАТО предполагают подъем истребителей в случае, если самолеты вблизи воздушного пространства не соблюдают летный план и не реагируют на команды диспетчера.

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