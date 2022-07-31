Росіяни обстріляли Сумщину, є загиблий, палає ферма

По Середино-Будській громаді Сумської області ввечері 30 липня російські окупанти обстрілювали з артилерії, одна людина загинула. Вже вранці 31 липня внаслідок нових обстрілів загорілася ферма.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова Живицького: "Майже півсотні прильотів. Пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач.

Двоє людей поранені, один – загинув".

Деталі: Також у Білопільській громаді майже о дев'ятій вечора був артобстріл, 13 прильотів, пошкоджені мережі.

Вже о пів на шосту ранку 31 липня росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді.

Понад 50 прильотів, ворожі снаряди потрапили у ферму, вона загорілася.