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Росіяни обстріляли Сумщину, є загиблий, палає ферма

Роман ПетренкоНеділя, 31 липня 2022, 10:25
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По Середино-Будській громаді Сумської області ввечері 30 липня російські окупанти обстрілювали з артилерії, одна людина загинула. Вже вранці 31 липня внаслідок нових обстрілів загорілася ферма.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова Живицького: "Майже півсотні прильотів. Пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач.

Двоє людей поранені, один – загинув".

Деталі: Також у Білопільській громаді майже о дев'ятій вечора був артобстріл, 13 прильотів, пошкоджені мережі.

Вже о пів на шосту ранку 31 липня росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді.

Понад 50 прильотів, ворожі снаряди потрапили у ферму, вона загорілася.

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Теми: Сумська областьвійнаобстрілРосія
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