Росіяни обстріляли Сумщину, є загиблий, палає ферма
Неділя, 31 липня 2022, 10:25
По Середино-Будській громаді Сумської області ввечері 30 липня російські окупанти обстрілювали з артилерії, одна людина загинула. Вже вранці 31 липня внаслідок нових обстрілів загорілася ферма.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
Пряма мова Живицького: "Майже півсотні прильотів. Пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач.
Двоє людей поранені, один – загинув".
Деталі: Також у Білопільській громаді майже о дев'ятій вечора був артобстріл, 13 прильотів, пошкоджені мережі.
Вже о пів на шосту ранку 31 липня росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді.
Понад 50 прильотів, ворожі снаряди потрапили у ферму, вона загорілася.
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