Россияне обстреляли Сумщину, есть погибший, горит ферма
Воскресенье, 31 июля 2022, 10:25
По Середино-Будской общине Сумской области вечером 30 июля российские оккупанты обстреливали из артиллерии, один человек погиб. Уже утром 31 июля в результате новых обстрелов загорелась ферма.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий
Прямая речь Живицкого: "Почти полсотни прилетов. Повреждены частные дома, линии электропередач.
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Два человека ранены, один – погиб".
Детали: Также в Белопольской общине почти в девять вечера был артобстрел, 13 прилетов, повреждены сети.
Уже в полшестого утра 31 июля россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской общине.
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Более 50 прилетов, вражеские снаряды попали в ферму, она загорелась.