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Спікерка Палати представників США, кажучи про турне Азією, не згадала про візит на Тайвань

"Європейська правда"Неділя, 31 липня 2022, 10:27
ПЕЛОСІ, ФОТО: GETTY IMAGES

Делегація на чолі зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії – але не на Тайвань, через що раніше Китай висловлював погрози.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії наша делегація проведе зустрічі високого рівня, щоб обговорити, як ми можемо просувати наші спільні інтереси та цінності, зокрема мир і безпеку, економічне зростання та торгівлю, пандемію COVID-19, кліматичну кризу, права людини та демократичне врядування", – заявила Пелосі в неділю.

Вона підтвердила, що в суботу літак із делегацією американських конгресменів зупинився на Гаваях, де вони зустрілися з Індо-Тихоокеанським командуванням Збройних сил США і відвідали меморіал жертвам нападу на Перл-Гарбор.

Раніше Пелосі відмовилася обговорювати точну дату вильоту своєї поїздки, посилаючись на проблеми безпеки. Але вона сказала, що ця поїздка є важливою, оскільки президент США Джо Байден наголошував на важливості Азіатсько-Тихоокеанського регіону у своїй зовнішній політиці.

Оскільки можливий візит до Тайваню згадувався на початку цього місяця як можливий в межах серпневого азіатського туру Пелосі, Китай різко відреагував, застерігши уряд США від цього.

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао заявив, що Китай готовий припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту спікера Палати представників Конгресу на Тайвань. Крім того, як повідомлялося, поблизу Тайваню почалися військові навчання КНР.

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Оглядачі припускають, що Ненсі Пелосі все ж може зустрітися з представниками Тайваню, але не безпосередньо на острові, а в іншій країні в межах свого турне – наприклад, Японії.

Нагадаємо, наприкінці травня президент США Джо Байден на пресконференції у Токіо заявив, що готовий застосувати військову силу у разі нападу Китаю на Тайвань. Пізніше в Білому домі наголосили, що заява президента Джо Байдену щодо Тайваню не означає зміну політики США.

Своєю чергою міністр оборони Китаю Вей Фенхе під час зустрічі з американським візаві Ллойдом Остіном у червні заявив, що Пекін "без вагань почне війну" в разі, якщо Тайвань проголосить незалежність.

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Теми: СШАКитай
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