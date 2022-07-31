Спикер Палаты представителей США, рассказывая о турне по Азии, не упомянула визит на Тайвань

Делегация во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси начала турне по странам Азии, в рамках которого анонсировала визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию – но не в Тайвань, из-за чего ранее Китай выражал угрозы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии наша делегация проведет встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности, в том числе мир и безопасность, экономический рост и торговлю, пандемию COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление", – заявила Пелоси в воскресенье.

Реклама:

Она подтвердила, что в субботу самолет с делегацией американских конгрессменов остановился на Гавайях, где они встретились с Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил США и посетили мемориал жертвам нападения на Перл-Харбор.

Ранее Пелоси, как она неоднократно поступала в последние дни, отказалась обсуждать точную дату вылета своей поездки, ссылаясь на проблемы безопасности. Но она сказала, что эта поездка важна, поскольку президент США Джо Байден отмечал важность Азиатско-Тихоокеанского региона в своей внешней политике.

Поскольку возможный визит в Тайвань упоминался в начале этого месяца как возможный в рамках августовского азиатского тура спикера, Китай резко отреагировал, предостерег правительство США от этого.

ВИДЕО ДНЯ

Официальный представитель МИД Китая Чжао заявил, что Китай готов прекратить диалог на самом высоком уровне с США в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса на Тайвань. Кроме того, как сообщалось, вблизи Тайваня начались военные учения КНР.

Обозреватели предполагают, что Нэнси Пелоси все же может встретиться с представителями Тайваня, но не непосредственно на острове, а в другой стране в рамках своего турне – например, Японии.

Напомним, в конце мая президент США Джо Байден на пресс-конференции в Токио заявил, что готов применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань. Позже в Белом доме подчеркнули, что заявление президента Джо Байдена о Тайване не означает изменение политики США.

В свою очередь, министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с американским визави Ллойдом Остином в июне заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну" в случае, если Тайвань провозгласит независимость.