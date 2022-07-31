Палата представників США теж розгляне визнання Росії спонсором тероризму

Після ухвалення в Сенаті США необов’язкової резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму аналогічний законопроєкт до Палати представників подала група з п’яти конгресменів від Демократичної та Республіканської партій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Законопроєкт, внесений до Палати представників США групою на чолі з демократом Тедом Лью, передбачає, що з моменту його ухвалення Російська Федерація "вважатиметься такою, що є визнаною країною чи урядом, що неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму".

Зазначається, що на такий крок конгресмени пішли після "низки спроб" закликати Державний департамент проголосити Росію спонсором тероризму.

Як повідомлялося, Сенат США у середу одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Але, на відміну від резолюції Сенату, в законопроєкті Палати представників не міститься заклику до Державного департаменту.

"Сполучені Штати повинні використати всі наявні інструменти, щоб зупинити насильницьку агресію Росії в Україні… Спираючись на санкційні повноваження, надані Конгресом, законопроєкт ще більше ізолюватиме Росію та завдасть більших економічних наслідків режиму Путіна", – заявив Тед Лью.

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Співавтор документа, конгресмен від Республіканської партії Адам Кізінгер вважає, що його ухвалення "відріже владу (Путіна) і його друзів від цивілізованого світу та навішуємо на Росію ярлика світового ізгоя – такого як Куба, Сирія, Північна Корея та Іран".

Визнання країни державою-спонсором тероризму передбачає низку обмежень: від економічних санкцій проти держав-партнерів РФ до замороження державних активів та експорту в Росію. А проте, офіційні особи США раніше вказували, що нинішні санкції проти Москви по суті відповідають оголошенню Росії спонсором тероризму.