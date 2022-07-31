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Палата представників США теж розгляне визнання Росії спонсором тероризму

"Європейська правда"Неділя, 31 липня 2022, 11:19

Після ухвалення в Сенаті США необов’язкової резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму аналогічний законопроєкт до Палати представників подала група з п’яти конгресменів від Демократичної та Республіканської партій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Законопроєкт, внесений до Палати представників США групою на чолі з демократом Тедом Лью, передбачає, що з моменту його ухвалення Російська Федерація "вважатиметься такою, що є визнаною країною чи урядом, що неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму".

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Зазначається, що на такий крок конгресмени пішли після "низки спроб" закликати Державний департамент проголосити Росію спонсором тероризму.

Як повідомлялося, Сенат США у середу одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Але, на відміну від резолюції Сенату, в законопроєкті Палати представників не міститься заклику до Державного департаменту.

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"Сполучені Штати повинні використати всі наявні інструменти, щоб зупинити насильницьку агресію Росії в Україні… Спираючись на санкційні повноваження, надані Конгресом, законопроєкт ще більше ізолюватиме Росію та завдасть більших економічних наслідків режиму Путіна", – заявив Тед Лью.

Співавтор документа, конгресмен від Республіканської партії Адам Кізінгер вважає, що його ухвалення "відріже владу (Путіна) і його друзів від цивілізованого світу та навішуємо на Росію ярлика світового ізгоя – такого як Куба, Сирія, Північна Корея та Іран".

Визнання країни державою-спонсором тероризму передбачає низку обмежень: від економічних санкцій проти держав-партнерів РФ до замороження державних активів та експорту в Росію. А проте, офіційні особи США раніше вказували, що нинішні санкції проти Москви по суті відповідають оголошенню Росії спонсором тероризму.

Теми: війнаСШАРосія
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