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Палата представителей США тоже рассмотрит признание России спонсором терроризма

"Европейская правда"Воскресенье, 31 июля 2022, 11:19

После принятия в Сенате США необязательной резолюции о признании России государством-спонсором терроризма аналогичный законопроект в Палату представителей представила группа из пяти конгрессменов от Демократической и Республиканской партий.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Законопроект, внесенный в Палату представителей США группой во главе с демократом Тедом Лью, предусматривает, что с момента его принятия Российская Федерация "будет считаться признанной страной или правительством, неоднократно оказывавшей поддержку актам международного терроризма".

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Отмечается, что на такой шаг конгрессмены пошли после "ряда попыток" призвать Государственный департамент провозгласить Россию спонсором терроризма.

По данным Politico, на прошлой неделе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предупреждала госсекретаря Энтони Блинкена, что в случае, если его ведомство не признает Россию спонсором терроризма, это сделает Конгресс.

Как сообщалось, Сенат США в среду единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

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Но, в отличие от резолюции Сената, в законопроекте Палаты представителей не содержится призыва к Государственному департаменту.

"Соединенные Штаты должны использовать все имеющиеся инструменты, чтобы остановить насильственную агрессию России в Украине… Опираясь на санкционные полномочия, предоставленные Конгрессом, законопроект еще больше будет изолировать Россию и приведет к большим экономическим последствиям режима Путина", – заявил Тед Лью.

Соавтор документа, конгрессмен от Республиканской партии Адам Кизингер считает, что его принятие "отрежет власть (Путина) и его друзей от цивилизованного мира и навесит на Россию ярлык мирового изгоя – такого как Куба, Сирия, Северная Корея и Иран".

Признание страны государством-спонсором терроризма предполагает ряд ограничений: от экономических санкций против государств-партнеров РФ до замораживания государственных активов и экспорта в Россию. Однако официальные лица США ранее указывали, что нынешние санкции против Москвы по сути соответствуют объявлению России спонсором терроризма.

Темы: войнаСШАРосcия
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