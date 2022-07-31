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Резніков подякував Італії за новий "таємний" пакет військової допомоги

"Європейська правда"Неділя, 31 липня 2022, 11:49
Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков у неділю подякував Італії та своєму італійському колезі Лоренцо Ґеріні за "новий пакет військової допомоги", про який досі немає подробиць.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати італійському уряду та особисто своєму другові Лоренцо Ґеріні за новий пакет військової допомоги. Народ України завжди пам’ятатиме непохитну підтримку Італії. Grazie mille (Дуже дякуємо)!" – написав Резніков у Twitter.

Наразі невідомо, що саме входить у новий пакет військової допомоги йдеться. В Італії раніше зазначали, що не розкривають подробиці того, що саме передають Україні.

У середу стало відомо, що міністерство оборони Італії схвалило відправлення четвертого пакета військової допомоги Україні, до складу якого входить військова техніка, матеріали й обладнання. Перелік конкретних одиниць засекречений. 

Наприкінці червня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна в майбутньому отримає від Італії важке озброєння, подібне до гаубиць, які направляють Амстердам і Берлін.

Також сенат Італії більшістю голосів схвалив резолюцію із закликом продовжити допомогу Україні у її війні з Росією, відхиливши спроби керівництва однієї з коаліційних партій – "Руху 5 Зірок" – припинити надавати Києву зброю.

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Раніше глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо попередив, що криза уряду Маріо Драгі загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з Росією.

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Теми: війнаІталіяМіноборони
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