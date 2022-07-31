Резников поблагодарил Италию за новый "тайный" пакет военной помощи

Министр обороны Украины Алексей Резников в воскресенье поблагодарил Италию и своего итальянского коллегу Лоренцо Герини за "новый пакет военной помощи", о котором до сих пор нет подробностей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Герини за новый пакет военной помощи. Народ Украины всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Grazie mille (Большое спасибо)!" – написал Резников в Twitter.

Пока неизвестно, что именно входит в новый пакет военной помощи. В Италии ранее отмечали, что не раскрывают подробности того, что передают Украине.

В среду стало известно, что министерство обороны Италии одобрило отправку четвертого пакета военной помощи Украине, в состав которого входит военная техника, материалы и оборудование. Список конкретных единиц засекречен.

В конце июня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина в будущем получит от Италии тяжелое вооружение, подобно гаубицам, направляемым Амстердамом и Берлином.

Также сенат Италии большинством голосов одобрил резолюцию с призывом продолжить помощь Украине в ее войне с Россией, отклонив попытки руководства одной из коалиционных партий – "Движения 5 Звезд" – прекратить предоставлять Киеву оружие.

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Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предупредил, что кризис правительства Марио Драги грозит лишить Украину жизненно важной военной поддержки в ее борьбе с Россией.