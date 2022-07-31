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Жителі Криму бачать реальною загрозу перенесення війни на півострів - ГУР

Валентина РоманенкоНеділя, 31 липня 2022, 12:26
Жителі Криму бачать реальною загрозу перенесення війни на півострів - ГУР
ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ. ФОТО МЕДІАЦЕНТРУ "УКРАЇНА - УКРІНФОРМ"

Настрої населення в окупованому Росією Криму змінилися: приходить розуміння того, що загроза війни на території півострова стає реальністю.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту видання Радіо Свобода "Крим.Реалії"

Пряма мова: "Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв.

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Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави – чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге – це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю".

Теми: розвідкаКримокупація
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