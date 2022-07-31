Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Жителі Криму бачать реальною загрозу перенесення війни на півострів - ГУР

Валентина РоманенкоНеділя, 31 липня 2022, 12:26
ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ. ФОТО МЕДІАЦЕНТРУ "УКРАЇНА - УКРІНФОРМ"

Настрої населення в окупованому Росією Криму змінилися: приходить розуміння того, що загроза війни на території півострова стає реальністю.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту видання Радіо Свобода "Крим.Реалії"

Пряма мова: "Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв.

Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави – чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге – це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю".

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: розвідкаКримокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: РФ перекидає сили на Херсонщину й Запоріжжя, але це не допоможе

Загострення у Косово: серби будують барикади та готуються до конфлікту

Прохід гирлом Бистрим на Одещині обмежили: підірвався катер

У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів

Окупанти втекли з двох селищ на Запоріжжі після влучних обстрілів ЗСУ – розвідка

ВМС про "удар БПЛА по Севастополю": окупанти так бояться ЗСУ, що вправляються у вигадках

Усі новини...
розвідка
Режим Лукашенка тепер "майже повністю" залежний від Росії – британська розвідка
Окупанти готуються до "референдуму", уточнюють "списки виборців" – розвідка
Ексглава ЦРУ вірить, що Україна зможе повернути захоплені Росією території
Останні новини
23:07
фото, відеоВ окупованому Скадовську пролунав потужний вибух – ЗМІ
22:46
оновленоМайже по всій Україні оголошували повітряну тривогу
22:30
Латвія призупиняє дію угоди з РФ про малий прикордонний рух
21:58
Зеленський: РФ перекидає сили на Херсонщину й Запоріжжя, але це не допоможе
21:42
Чому небезпечно "планувати" дату закінчення війни – пояснюють психологи
21:40
В Сербії заявили, що їх армія не перетинала кордон Косова
21:08
Посол США прокоментувала вбивство українських полонених в Оленівці
20:31
Загострення у Косово: серби будують барикади та готуються до конфлікту
20:24
Чеські пожежники повернули пожертву від антиукраїнського політика
20:12
доповнено, фотоРосіяни атакували Одещину двома ракетами
Усі новини...