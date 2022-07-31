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Жители Крыма видят реальную угрозу переноса войны на полуостров - ГУР

Валентина РоманенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 12:26
ВАДИМ СКИБИЦКИЙ. ФОТО МЕДИАЦЕНТРА "УКРАИНА - УКРИНФОРМ"

Настроения населения в оккупированном Россией Крыму изменились: приходит понимание того, что угроза войны на территории полуострова становится реальностью.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью проекту издания Радио Свобода "Крым.Реалии"

Прямая речь: "Постепенно до населения Крыма это доходит. Мы реально отслеживаем те вопросы, которые касаются таких общественных настроений.

Скажу одно: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, которые имеют родственников на территории нашего государства – будь то Киев или Харьков, родственников на оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города. И второе – это те родственники, где братья, сыновья, родители погибли… Угроза перенесения войны на территорию Крыма для них это уже становится реальностью".

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Темы: разведкаКрымоккупация
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