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Перші судна з українським зерном можуть прибути до Туреччини 3 серпня

"Європейська правда"Неділя, 31 липня 2022, 12:34

Найближчим часом з України можуть вирушити перші судна, які перевозитимуть зерно в межах укладеної у Стамбулі угоди, турецька сторона очікує прийняти їх 3 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TGRT.

Експорт зерна став можливим після того, як у Стамбулі в середу відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру, створеного в межах реалізації так званої "зернової угоди".

За даними турецької сторони, перші судна із зерном будуть виходити з порту Одеси разом із 16 кораблями конвою. Судна без вантажів або не із зерном не будуть випускатися. Крім того, за ними стежитимуть за допомогою безпілотників і супутників.

Першою зупинкою кораблів з українських портів стане Стамбул. Очікується, що перше судно буде в територіальних водах Туреччини 3 серпня. Далі вони вирушать до Сомалі – на це може піти до півтора місяців.

У порту Стамбула кораблі також будуть перевіряти. Судна, які не нададуть прозору інформацію про зупинки в портах і вимкнуть сигнал переміщення, не будуть допущені до територіальних вод Туреччини.

Як повідомлялося, минулої п’ятниці в Стамбулі між Туреччиною, Росією, Україною та ООН було підписано ініціативу з роблокування експорту українського продовольства морським шляхом.

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Уже наступного дня після підписання угоди Росія її порушила, здійснивши обстріл Одеського порту, що засудили ООНЄС і США, а Анкара закликала сторони виконувати досягнуті домовленості.

Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у новому відео "ЄвроПравди", а також у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

Читайте також: Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у "зерновій угоді" та чому закриває очі на дії РФ.

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Теми: зерноТуреччина
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