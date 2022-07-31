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Первые суда с украинским зерном могут прибыть в Турцию 3 августа

"Европейская правда"Воскресенье, 31 июля 2022, 12:34

В ближайшее время из Украины могут отправиться первые суда, перевозящие зерно в рамках заключенного в Стамбуле соглашения, турецкая сторона ожидает принять их 3 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TGRT.

Экспорт зерна стал возможным после того, как в Стамбуле в среду прошла церемония открытия Совместного координационного центра, созданного в рамках реализации так называемого "зернового соглашения".

По данным турецкой стороны, первые суда с зерном будут выходить из порта Одессы вместе с 16 кораблями конвоя. Суда без грузов или не с зерном не будут выпускаться. Кроме того, за ними будут следить с помощью беспилотников и спутников.

Первой остановкой кораблей из украинских портов станет Стамбул. Ожидается, что первое судно пройдет в территориальных водах Турции 3 августа. Дальше они отправятся в Сомали – на это может уйти до полутора месяцев.

В порту Стамбула корабли также будут проверяться. Суда, которые не представят прозрачную информацию об остановках в портах и ​​выключат сигнал перемещения, не будут допущены в территориальные воды Турции.

Как сообщалось, в прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по работе с экспортом украинского продовольствия морским путем.

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Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.

Детальнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

Читайте также: Хлебное место: какую роль избрала Турция в "зерновом соглашении" и почему закрывает глаза на действия РФ.

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Темы: зерноТурция
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