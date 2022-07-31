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Путін підписав нову Морську доктрину – згадав про НАТО та захист акваторії Чорного моря

Роман ПетренкоНеділя, 31 липня 2022, 12:52
фото тасс

Президент країни-агресора Володимир Путін затвердив нову Морську доктрину, де назвав акваторію Чорного моря "зоною національних інтересів", а також назвав загрозою НАТО

Джерело: документ, опублікований на сайті Кремля, Путін, якого цитують РБК, ТАСС

Деталі: У новій доктрині Росії позначені "кордони та зони національних інтересів країни", насамперед — в Арктиці, Чорному, Охотському та Берингових морях.

Пряма мова Путіна: "Їх захист забезпечуватимемо твердо і всіма засобами. Ключове тут – це можливості військово-морського флоту. Він здатний блискавично відповісти всім, хто вирішить посягнути на наш суверенітет і свободу".

Більше деталей: Путін пригрозив, що найближчими місяцями ЗС РФ отримають гіперзвукові комплекси "Циркон". Першим носієм стане фрегат "Адмірал Горшков". За його словами, для комплексів "немає перешкод".

Морська доктрина відносить до основних загроз безпеки РФ "курс США на домінування у світовому океані та зростання активності НАТО".

Російський президент назвав відсутність потрібної кількості пунктів базування для російських кораблів за кордоном "ризиком для морської діяльності РФ".

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Теми: ПутінЧорне моревійнакораблі
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