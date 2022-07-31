Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін підписав нову Морську доктрину – згадав про НАТО та захист акваторії Чорного моря

Роман ПетренкоНеділя, 31 липня 2022, 12:52
Путін підписав нову Морську доктрину – згадав про НАТО та захист акваторії Чорного моря
фото тасс

Президент країни-агресора Володимир Путін затвердив нову Морську доктрину, де назвав акваторію Чорного моря "зоною національних інтересів", а також назвав загрозою НАТО

Джерело: документ, опублікований на сайті Кремля, Путін, якого цитують РБК, ТАСС

Деталі: У новій доктрині Росії позначені "кордони та зони національних інтересів країни", насамперед — в Арктиці, Чорному, Охотському та Берингових морях.

Реклама:

Пряма мова Путіна: "Їх захист забезпечуватимемо твердо і всіма засобами. Ключове тут – це можливості військово-морського флоту. Він здатний блискавично відповісти всім, хто вирішить посягнути на наш суверенітет і свободу".

Більше деталей: Путін пригрозив, що найближчими місяцями ЗС РФ отримають гіперзвукові комплекси "Циркон". Першим носієм стане фрегат "Адмірал Горшков". За його словами, для комплексів "немає перешкод".

Морська доктрина відносить до основних загроз безпеки РФ "курс США на домінування у світовому океані та зростання активності НАТО".

ВІДЕО ДНЯ

Російський президент назвав відсутність потрібної кількості пунктів базування для російських кораблів за кордоном "ризиком для морської діяльності РФ".

Росія підвищуватиме бойові можливості ВМФ "для забезпечення національної безпеки та захисту інтересів у світовому океані".

Путін запланував розвиток суднобудівного комплексу на Далекому Сході, зокрема для будівництва авіаносців.

Теми: ПутінЧорне моревійнакораблі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
Усі новини...
Реклама: