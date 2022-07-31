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Путин подписал новую Морскую доктрину – вспомнил про НАТО и защиту вод Черного моря

Роман ПетренкоВоскресенье, 31 июля 2022, 12:52
фото тасс

Президент страны-агрессора Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину, в которой назвал акваторию Черного моря "зоной национальных интересов", а также назвал угрозой НАТО

Источник: документ, опубликованный на сайте Кремля, Путин, которого цитируют РБК, ТАСС

Детали: В новой доктрине России обозначены "границы и зоны национальных интересов страны", прежде всего — в Арктике, Черном, Охотском и Беринговых морях.

Прямая речь Путина: "Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами. Ключевое здесь – это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу".

Больше деталей: Путин пригрозил, что в ближайшие месяцы ВС РФ получат гиперзвуковые комплексы "Циркон". Первым носителем станет фрегат "Адмирал Горшков". По его словам, для комплексов "нет преград".

Морская доктрина относит к основным угрозам безопасности РФ "курс США на доминирование в мировом океане и рост активности НАТО".

Российский президент назвал отсутствие нужного числа пунктов базирования для российских кораблей за границей "риском для морской деятельности РФ".

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Россия будет повышать боевые возможности ВМФ "для обеспечения национальной безопасности и защиты интересов в мировом океане".

Путин запланировал развитие судостроительного комплекса на Дальнем Востоке, в том числе для строительства авианосцев.

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Темы: ПутинЧерное моревойнакорабли
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