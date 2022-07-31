На Бучанщині знайшли закатованого росіянами чоловіка - поліція
На Бучанщині Київської області виявили тіло закатованого агресорами цивільного.
Джерело: поліція Київської області
Пряма мова очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова: "Тіло виявили поряд із колишніми позиціями росіян. Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального тросу. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили".
Деталі: Загиблого знайшли у лісосмузі поблизу села Нове Залісся. Чоловік був одягнений у темні зимові брюки, куртку, кофту та чоботи. На шиї у нього був православний хрестик.
Криміналісти та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції провели ексгумацію та попередній огляд загиблого.
За словами заступника начальника відділення поліції у Бородянці Вадима Чернишука, це місце — одіозне, адже вбитого окупантами цивільного тут знаходять вже вдруге.
Кілька місяців тому поблизу - у лісі - виявили тіло вбитого переселенця з Донецька.
Додатково: Правоохоронці нагадують: якщо ви володієте інформацією стосовно загиблої особи, повідомляйте на спецлінію "102".