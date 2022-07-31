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На Бучанщині знайшли закатованого росіянами чоловіка - поліція

Валентина РоманенкоНеділя, 31 липня 2022, 14:19
На Бучанщині знайшли закатованого росіянами чоловіка - поліція
фото поліції

На Бучанщині Київської області виявили тіло закатованого агресорами цивільного.

Джерело: поліція Київської області

Пряма мова очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова: "Тіло виявили поряд із колишніми позиціями росіян. Руки загиблого були  зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального тросу. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили". 

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Деталі: Загиблого знайшли у лісосмузі поблизу села Нове Залісся.  Чоловік був одягнений у темні зимові брюки, куртку, кофту та чоботи. На шиї у нього був православний хрестик. 

Криміналісти та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції  провели ексгумацію та попередній огляд загиблого.

 

За словами заступника начальника відділення поліції у Бородянці Вадима Чернишука, це місце — одіозне, адже вбитого окупантами цивільного  тут знаходять вже вдруге.

ВІДЕО ДНЯ

Кілька місяців тому поблизу - у лісі - виявили тіло вбитого переселенця з Донецька.

Додатково: Правоохоронці нагадують: якщо ви володієте інформацією стосовно загиблої особи, повідомляйте на спецлінію "102".

Теми: БучаКиївська областьполіціявійна
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