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На Бучанщине нашли замученного россиянами мужчину - полиция

Валентина РоманенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 14:19
На Бучанщине нашли замученного россиянами мужчину - полиция
фото полиции

На Бучанщине Киевской области обнаружили тело замученного агрессорами гражданского человека.

Источник: полиция Киевской области

Прямая речь главы полиции Киевщины Андрея Небытова: "Тело обнаружили рядом с бывшими позициями россиян. Руки погибшего были связаны веревкой с креплением через железный карабин буксировочного троса. Он же был намотан и на шею погибшего. Все указывает на то, что перед смертью мужчину душили".

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Детали: Погибшего нашли в лесополосе вблизи села Новое Залесье. Человек был одет в темные зимние брюки, куртку, кофту и сапоги. На шее у него был православный крестик.

Криминалисты и следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции провели эксгумацию и предварительный осмотр погибшего.

 

По словам заместителя начальника отделения полиции в Бородянке Вадима Чернышука, это место — одиозное, ведь убитого оккупантами гражданского здесь находят уже во второй раз. Несколько месяцев назад поблизости – в лесу – обнаружили тело убитого переселенца из Донецка.

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Дополнительно: Правоохранители напоминают: если вы владеете информацией относительно погибшего, сообщайте на спецлинию "102".

Темы: БучаКиевская областьполициявойна
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