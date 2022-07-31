В Ердогана вважають, що перше судно з українським зерном може вирушити 1 серпня

Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калін вважає "високою" ймовірність того, що перше судно із зерном вирушить із України в межах "зернової угоди" вже 1 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Star, таку заяву Калін зробив в інтерв’ю турецькому каналу Kanal7.

"Ми на постійному зв’язку з українською стороною. Ми також бачимося з росіянами. Кораблі готові до виходу з Одеського порту. Є подробиці, наприклад, того, як будуть виходити і з яких координат, коли увійдуть у міжнародні територіальні води, хто буде завантажувати їх, коли вони увійдуть у турецькі територіальні води. Ймовірність відправлення першого корабля завтра вранці здається високою", – сказав він.

Представник Ердогана додав, що Україна справедливо говорить про неможливість виконання угоди в разі продовження війни "на різних фронтах".

"Щоб забезпечити безпеку ("зернової угоди"), нам потрібно тримати інші фронти в безпеці. Нам відтепер потрібно дотримуватися цього курсу… Якщо міжнародна спільнота не покладе край війні, ми говоритимемо про війну знову через два-три місяці", – вважає Калін.

Експорт зерна став можливим після того, як у Стамбулі в середу відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру, створеного в межах реалізації так званої "зернової угоди". За даними турецької сторони, перші судна з українським зерном зайдуть до Туреччини 3 серпня.

Як повідомлялося, 22 липня в Стамбулі між Туреччиною, Росією, Україною та ООН було підписано ініціативу з роблокування експорту українського продовольства морським шляхом.

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Уже наступного дня після підписання угоди Росія її порушила, здійснивши обстріл Одеського порту, що засудили ООН, ЄС і США, а Анкара закликала сторони виконувати досягнуті домовленості.

Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у новому відео "ЄвроПравди", а також у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

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