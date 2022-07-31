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У Эрдогана считают, что первое судно с украинским зерном может отправиться 1 августа

"Европейская правда"Воскресенье, 31 июля 2022, 15:02
Ибрагим Калын

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин считает "высокой" вероятность того, что первое судно с зерном отправится из Украины в рамках "зернового соглашения" уже 1 августа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Star, такое заявление Калин сделал в интервью турецкому каналу Kanal7.

"Мы на постоянной связи с украинской стороной. Мы также видим с россиянами. Корабли готовы к выходу из Одесского порта. Есть подробности, например, того, как будут выходить и из каких координат, когда войдут в международные территориальные воды, кто будет загружать их, когда они войдут в турецкие территориальные воды. Вероятность отправки первого корабля завтра утром кажется высокой", – сказал он.

Представитель Эрдогана добавил, что Украина справедливо говорит о невозможности выполнения соглашения в случае продолжения войны "на разных фронтах".

"Чтобы обеспечить безопасность ("зернового соглашения"), нам нужно держать другие фронты в безопасности. Нам отныне нужно придерживаться этого курса… Если международное сообщество не положит конец войне, мы будем говорить о войне снова через два-три месяца", - считает Калин.

Экспорт зерна стал возможным после того, как в Стамбуле в среду прошла церемония открытия Совместного координационного центра, созданного в рамках реализации так называемого "зернового соглашения". По данным турецкой стороны, первые суда с украинским зерном зайдут в Турцию 3 августа.

Как сообщалось,22 июля в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по работе с экспортом украинского продовольствия морским путем.

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Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.

Детальнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

Читайте также: Хлебное место: какую роль избрала Турция в "зерновом соглашении" и почему закрывает глаза на действия РФ.

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Темы: зерноТурция
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