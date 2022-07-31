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Окупанти втекли з двох селищ на Запоріжжі після влучних обстрілів ЗСУ – розвідка

Роман ПетренкоНеділя, 31 липня 2022, 15:26
фото ілюстративне, риа новости

Окупанти з кінцями відвели особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка що в Запорізькій області, виставляючи це як ротацію.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними розвідки, після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцезнаходженню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, росіяни відвели особовий склад та техніку на інші позиції.

Близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи. З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі.

ГУР зазначає, що поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілені по містах Токмак та Бердянськ.

Росіяни намагаються створити враження про ротацію, проте вирішили повністю залишити селище і почали мінування доріг.

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Теми: РосіявійнаокупаціяЗапорізька область
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