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Оккупанты сбежали из двух поселков в Запорожье после точного обстрела ВСУ – разведка

Роман ПетренкоВоскресенье, 31 июля 2022, 15:26
фото иллюстративное, риа новости

Оккупанты с концами отвели личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка в Запорожской области, выставляя это как ротацию.

Источник: ГУР                                   

Детали: По данным разведки, после ударов ВСУ в ночь на 29 июля по местонахождению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области, россияне отвели личный состав и технику на другие позиции.

Около 40 раненых были доставлены в госпиталь города Пологи. Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе.

ГУР отмечает, что вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупантов вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск.

Россияне пытаются создать впечатление о ротации, однако решили полностью покинуть поселок и начали минирование дорог.

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Темы: РосcиявойнаоккупацияЗапорожская область
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