"Постріл із соняхів": зенітники Повітряних сил збили російський безпілотник

Зенітно-ракетний підрозділ Повітряних сил ліквідував ворожий безпілотник.

Джерело: пресцентр Повітряного командування "Центр"

Деталі: 31 липня воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" Повітряних сил, які виконують бойові завдання у визначеному районі (не розкривається – ред.) влучним пострілом "приземлили" черговий безпілотний літальний апарат ймовірно типу Птеро.

Повітряники зазначають, що візуально цей БПЛА має схожість з "Орлан-10", що мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ.

Своє відео пострілу повітряники оздобили коментарем: "Пробачте нас соняхи.. але маємо бити цю наволоч та наближати перемогу".