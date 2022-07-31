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"Постріл із соняхів": зенітники Повітряних сил збили російський безпілотник

Валентина РоманенкоНеділя, 31 липня 2022, 15:55
фото Повітряних сил

Зенітно-ракетний підрозділ Повітряних сил ліквідував ворожий безпілотник.

Джерело: пресцентр Повітряного командування "Центр"

Деталі: 31 липня воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" Повітряних сил, які виконують бойові завдання у визначеному районі (не розкривається – ред.) влучним пострілом "приземлили" черговий безпілотний літальний апарат ймовірно типу Птеро.

Повітряники зазначають, що візуально цей БПЛА має схожість з "Орлан-10",  що мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ.

Своє відео пострілу повітряники оздобили коментарем: "Пробачте нас соняхи.. але маємо бити цю наволоч та наближати перемогу".

 

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