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"Постріл із соняхів": зенітники Повітряних сил збили російський безпілотник

Валентина РоманенкоНеділя, 31 липня 2022, 15:55
Постріл із соняхів: зенітники Повітряних сил збили російський безпілотник
фото Повітряних сил

Зенітно-ракетний підрозділ Повітряних сил ліквідував ворожий безпілотник.

Джерело: пресцентр Повітряного командування "Центр"

Деталі: 31 липня воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" Повітряних сил, які виконують бойові завдання у визначеному районі (не розкривається – ред.) влучним пострілом "приземлили" черговий безпілотний літальний апарат ймовірно типу Птеро.

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Повітряники зазначають, що візуально цей БПЛА має схожість з "Орлан-10",  що мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ.

Своє відео пострілу повітряники оздобили коментарем: "Пробачте нас соняхи.. але маємо бити цю наволоч та наближати перемогу".

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Теми: війна
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