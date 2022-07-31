"Выстрел из подсолнухов": зенитчики Воздушных сил сбили российский беспилотник
Воскресенье, 31 июля 2022, 15:55
Зенитно-ракетное подразделение Воздушных сил ликвидировало вражеский беспилотник.
Источник: прессцентр Воздушного командования "Центр"
Детали: 31 июля воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" Воздушных сил, выполняющие боевые задания в определенном районе (не раскрывается – ред.) точным выстрелом "приземлили" очередной беспилотный летательный аппарат типа Птеро.
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Представители Воздушных сил отмечают, что визуально этот БПЛА имеет сходство с "Орлан-10", который должен был осуществить доразведку с целью корректировки вражеских войск.
Свое видео выстрела представители ВС дополнили комментарием: "Простите нас подсолнухи… но нужно сбивать эту сволочь и приближать победу".
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