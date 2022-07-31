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У Польщі оголосили нове ім'я для бази США, яку мали назвати Fort Trump

"Європейська правда"Неділя, 31 липня 2022, 17:22

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак взяв участь у церемонії надання імені новій військові базі під Познанню, де дислокуються війська США.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

Повна назва цієї бази  - Військовий комплекс імені генерала Тадеуша Костюшко – Camp Kosciuszko. Тут базуватиметься V корпус сил США у Європі.

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Базу названо на честь Тадеуша Костюшко, який є і польським, і американським національним героєм.

За словами польського міністра, ця назва має підкреслити дуже міцні та тісні відносини між Польщею та США. "Ці відносини дуже глибоко вкорінені в історії обох наших країн, тісні відносини між Польщею та Сполученими Штатами є одним із стовпів безпеки Польщі, а також безпеки країн Північноатлантичного альянсу на східному фланзі НАТО", — заявив Блащак.

За його словами, ці стосунки "закріплені в глибокій історії, і одним із символів цих стосунків є постать Тадеуша Костюшка, героя двох націй — польської та американської".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що угоду про посилення присутності американських військ було підписано  15 серпня 2020 року. Показовий момент – тоді польська сторона запропонувала назвати базу на честь тодішнього президента США Дональда Трампа Camp Trump.

Теми: ПольщаТрамп
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