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В Польше объявили новое имя для базы США, которую хотели назвать Fort Trump

"Европейская правда"Воскресенье, 31 июля 2022, 17:22

Министр обороны Польши Мариуш Блащак принял участие в церемонии предоставления имени новой военной базе под Познанью, где дислоцируются войска США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Полное название этой базы - Военный комплекс имени генерала Тадеуша Костюшко - Camp Kosciuszko. На ней  будет базироваться V корпус сил США в Европе.

База названа в честь Тадеуша Костюшко, который является и польским, и американским национальным героем.

По словам польского министра, это название должно подчеркнуть очень крепкие и тесные отношения между Польшей и США. "Эти отношения очень глубоко укоренены в истории обеих наших стран, тесные отношения между Польшей и Соединенными Штатами являются одним из столпов безопасности Польши, а также безопасности стран Североатлантического альянса на восточном фланге НАТО", - заявил Блащак.

По его словам, эти отношения "закреплены в глубокой истории, и одним из символов этих отношений является фигура Тадеуша Костюшко, героя двух наций - польской и американской".

Напомним, что соглашение об усилении присутствия американских войск было подписано 15 августа 2020 года. Показательный момент – тогда польская сторона предложила назвать базу в честь тогдашнего президента США Дональда Трампа Camp Trump.

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Темы: ПольшаТрамп
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