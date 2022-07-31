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У чеському місті Кутна Гора закривають центр допомоги Україні

"Європейська правда"Неділя, 31 липня 2022, 17:41

31 липня стане останнім днем роботи  регіонального центру допомоги Україні в приміщенні Галереї Центральночеського краю в Кутній Горі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на dennik.

 Починаючи з 1 серпня всі дії, пов’язані з реєстрацією українських  біженців, будуть передані на стандартне робоче місце іноземної поліції або до регіонального робочого місця Департаменту притулку та міграційної політики.

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Такі заклади працюють в п’ятьох містах у Центральній Богемії: у Бенешові, Кладно , Кутній Горі, Младі Болеславі та Пршибрамі. Однак тепер вони займатимуться й забезпеченням житла для біженців.

"Від початку хвилі міграції, спричиненої російською агресією в Україні, центральночеські центри допомоги прийняли понад 31 тисячі біженців", - повідомив регіональний речник Давид Шіма.

Спочатку такий центр діяв не лише у Кутній Горі, але й у Млада-Болеславі та Пршибрамі. Проте через зменшення кількості прибулих біженців їх роботу припинили ще раніше.

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"Нам більше не потрібно тримати весь апарат, який складається з представників кількох гілок держави, в одному місці в Кутній Горі. Таким чином Галерея Конгрес-центру Середньочеського краю буде служити своєму початковому призначенню", - зазначила губернатор краю Петра Печкова.

Теми: Чехія
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