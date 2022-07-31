В чешском городе Кутна Гора закрывают центр помощи Украине

31 июля станет последним днем ​​работы регионального центра помощи Украине в помещении Галереи Центральноческого края в Кутной Горе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dennik.

Начиная с 1 августа все действия, связанные с регистрацией украинских беженцев, будут переданы на стандартное рабочее место иностранной полиции или в региональное рабочее место Департамента убежища и миграционной политики.

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Такие учреждения работают в пяти городах в Центральной Богемии: в Бенешове, Кладно, Угловой Горе, Младе Болеславе и Пршибраме. Однако теперь они будут заниматься обеспечением жилья для беженцев.

"С начала волны миграции, вызванной российской агрессией в Украине, центральночешские центры помощи приняли более 31 тысячи беженцев", - сообщил региональный представитель Давид Шима.

Первоначально такой центр действовал не только в Кутной Горе, но и в Млада-Болеславе и Пршибраме. Однако из-за уменьшения количества прибывших беженцев их работу прекратили ранее.

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"Нам больше не нужно держать весь аппарат, состоящий из представителей нескольких ветвей государства, в одном месте в Кутной Горе. Таким образом, Галерея Конгресс-центра Среднечешского края будет служить своему первоначальному назначению", - отметила губернатор края Петра Печкова.