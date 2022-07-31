Росіяни атакували Одещину двома ракетами
По Одеському району Одещини росіяни завдали ракетного удару, влучили в кар’єр.
Джерело: Одеська районна державна адміністрація, Одеська міськрада в Telegram із посиланням на ОК "Південь"
Дослівно: "По території однієї з громад Одеського району нанесено ракетний удар. Влучено в кар'єр".
Деталі: Інформація щодо постраждалих уточнюється, додали в РДА.
Пізніше одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь" повідомила, що Одещину атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Дослівно ОК "Південь": "Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові ловушки. Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом. Це досить небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки.
Кілька таких ловушок спричинили загоряння сухої трави. Рятувальні служби оперативно реагують, ліквідуючи пожежі".