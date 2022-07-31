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Росіяни атакували Одещину двома ракетами

Катерина ТищенкоНеділя, 31 липня 2022, 20:12
Росіяни атакували Одещину двома ракетами
Наслідки ракетного обстрілу Одещини 31 липня, фото: Об’єднаний коордінаційний прес-центр сил Оборони Півдня України

По Одеському району Одещини росіяни завдали ракетного удару, влучили в кар’єр.

Джерело: Одеська районна державна адміністрація, Одеська міськрада в Telegram із посиланням на ОК "Південь"

Дослівно: "По території однієї з громад Одеського району нанесено ракетний удар. Влучено в кар'єр".

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Деталі: Інформація щодо постраждалих уточнюється, додали в РДА.

Пізніше одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь" повідомила, що Одещину атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму.

Наразі інформації про постраждалих немає.

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фото: Об’єднаний коордінаційний прес-центр сил Оборони Півдня України
фото: Об’єднаний коордінаційний прес-центр сил Оборони Півдня України

Дослівно ОК "Південь": "Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові ловушки. Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом. Це досить небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки.

 

Кілька таких ловушок спричинили загоряння сухої трави. Рятувальні служби оперативно реагують, ліквідуючи пожежі".

Теми: Одеська областьвійна
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