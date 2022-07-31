Россияне атаковали Одесскую область двумя ракетами

По Одесскому району Одесской области россияне нанесли ракетный удар, попали в карьер.

Источник: Одесская районная государственная администрация, одесский городской совет в Telegram со ссылкой на ОК "Юг"

Дословно: "По территории одной из общин Одесского района нанесен ракетный удар. Попали в карьер".

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Детали: Информация о пострадавших уточняется, добавили в РГА.

Позже одесский городской совет со ссылкой на ОК "Юг" сообщил, что Одесскую область атаковали 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из временно оккупированного Крыма.

Пока сведений о пострадавших нет.

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фото: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины

Дословно ОК "Юг": "От разрыва ракет в воздухе на территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки. Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом. Это достаточно опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения, может вызвать масштабные ожоги.

Несколько таких ловушек вызвали возгорание сухой травы. Спасательные службы оперативно реагируют, устраняя пожары".