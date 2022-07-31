Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Одесскую область двумя ракетами

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 20:12
Россияне атаковали Одесскую область двумя ракетами
Последствия ракетного обстрела Одесской области 31 июля, фото: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины

По Одесскому району Одесской области россияне нанесли ракетный удар, попали в карьер.

Источник: Одесская районная государственная администрация, одесский городской совет в Telegram со ссылкой на ОК "Юг"

Дословно: "По территории одной из общин Одесского района нанесен ракетный удар. Попали в карьер".

Реклама:

Детали: Информация о пострадавших уточняется, добавили в РГА.

Позже одесский городской совет со ссылкой на ОК "Юг" сообщил, что Одесскую область атаковали 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из временно оккупированного Крыма.

Пока сведений о пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ
фото: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины
фото: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины

Дословно ОК "Юг": "От разрыва ракет в воздухе на территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки. Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом. Это достаточно опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения, может вызвать масштабные ожоги.

 

Несколько таких ловушек вызвали возгорание сухой травы. Спасательные службы оперативно реагируют, устраняя пожары".

Темы: Одесская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Появились спутниковые снимки с места убийства пленных в Оленовке
В сотнях сел Херсонщины критическая ситуация, некоторые полностью уничтожены – ОГА
Оккупанты перебрасывают силы на Запорожское направление – сводка Генштаба
Посол США прокомментировала убийство украинских пленных в Еленовке
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: