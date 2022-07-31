Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне атаковали Одесскую область двумя ракетами

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 20:12
Последствия ракетного обстрела Одесской области 31 июля, фото: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины

По Одесскому району Одесской области россияне нанесли ракетный удар, попали в карьер.

Источник: Одесская районная государственная администрация, одесский городской совет в Telegram со ссылкой на ОК "Юг"

Дословно: "По территории одной из общин Одесского района нанесен ракетный удар. Попали в карьер".

Детали: Информация о пострадавших уточняется, добавили в РГА.

Позже одесский городской совет со ссылкой на ОК "Юг" сообщил, что Одесскую область атаковали 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из временно оккупированного Крыма.

Пока сведений о пострадавших нет.

фото: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины
фото: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины

Дословно ОК "Юг": "От разрыва ракет в воздухе на территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки. Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом. Это достаточно опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения, может вызвать масштабные ожоги.

ВИДЕО ДНЯ
 

Несколько таких ловушек вызвали возгорание сухой травы. Спасательные службы оперативно реагируют, устраняя пожары".

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Одесская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

МИД просит украинцев не ехать на юг Сербии, где не исключен вооруженный конфликт

Зеленский: РФ перебрасывает силы на Херсонщину и Запорожье, но это не поможет

Обострение в Косово: сербы строят баррикады и готовятся к конфликту

Проход устьем Быстрым в Одесской области ограничили: подорвался катер

В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов

Оккупанты сбежали из двух поселков в Запорожье после точного обстрела ВСУ – разведка

Все новости...
Появились спутниковые снимки с места убийства пленных в Оленовке
В сотнях сел Херсонщины критическая ситуация, некоторые полностью уничтожены – ОГА
Оккупанты перебрасывают силы на Запорожское направление – сводка Генштаба
Посол США прокомментировала убийство украинских пленных в Еленовке
Последние новости
04:27
В ЕС приветствовали план Косово отложить замену документов из-за роста напряжения
03:38
Херсонщина: ВСУ попали по эшелону с российской техникой и военными
02:55
Косово на месяц отложит замену сербских документов
02:03
Россияне атаковали Николаев, прогремели мощные взрывы — мэр
01:01
Косово: Силы НАТО готовы вмешаться
00:29
Сутки на Сумщине: Почти 90 "прилетов", сгорело пшеничное поле
23:30
МИД просит украинцев не ехать на юг Сербии, где не исключен вооруженный конфликт
23:07
фото, видеоВ оккупированном Скадовске раздался мощный взрыв – СМИ
22:46
обновленоПочти по всей Украине была объявлена воздушная тревога
22:30
Латвия приостанавливает действие соглашения с РФ о малом приграничном движении
Все новости...