В партії президента Сербії заговорили про "денацифікацію Балкан"

Топ-функціонер Сербської прогресивної партії Владімір Джуканович заявив про необхідність "денацифікації Балкан".

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він виклав на своїй сторінці у twitter.

"Мені все більше здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися", - написав він.

Реклама:

Твіт Джукановича викликав бурхливу реакцію та жорстку критику з боку деяких користувачів Twitter, які нагадали, що термін "денацифікація" була використана Росією як один із приводів для військового вторгнення в Україну.

Втім, це не зупинило Джукановича. "Ого, світ засмутився, коли я написав, що Сербії, можливо, доведеться ініціювати денацифікацію Балкан. Я розумію, що вони завжди підтримували кожного сербського ворога...", - пізніше написав він.

Варто відзначити, що лідером Сербської прогресивної партії є президент країни Александер Вучич. Останній неодноразово заявляв про спроби західних країн інтерпретувати зовнішню політику Сербії так, ніби "великий Путін дає вказівки малому Путіну".

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про зовнішню політику Сербії читайте у статті Багатовекторна Сербія: що формує зовнішню політику Белграда і де межі її дружби з РФ