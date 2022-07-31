В партії президента Сербії заговорили про "денацифікацію Балкан"

Топ-функціонер Сербської прогресивної партії Владімір Джуканович заявив про необхідність "денацифікації Балкан".

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він виклав на своїй сторінці у twitter.

"Мені все більше здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися", - написав він.

Твіт Джукановича викликав бурхливу реакцію та жорстку критику з боку деяких користувачів Twitter, які нагадали, що термін "денацифікація" була використана Росією як один із приводів для військового вторгнення в Україну.

Втім, це не зупинило Джукановича. "Ого, світ засмутився, коли я написав, що Сербії, можливо, доведеться ініціювати денацифікацію Балкан. Я розумію, що вони завжди підтримували кожного сербського ворога...", - пізніше написав він.

Варто відзначити, що лідером Сербської прогресивної партії є президент країни Александер Вучич. Останній неодноразово заявляв про спроби західних країн інтерпретувати зовнішню політику Сербії так, ніби "великий Путін дає вказівки малому Путіну".

Детальніше про зовнішню політику Сербії читайте у статті Багатовекторна Сербія: що формує зовнішню політику Белграда і де межі її дружби з РФ