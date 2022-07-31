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В партии президента Сербии заговорили о "денацификации Балкан"

"Европейская правда"Воскресенье, 31 июля 2022, 19:02

Топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил о необходимости "денификации Балкан".

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он выложил на своей странице в Twitter.

"Мне все больше кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться", - написал он.

Твит Джукановича вызвал бурную реакцию и жесткую критику со стороны некоторых пользователей Twitter, напомнивших, что термин "денацификация" был использован Россией как один из поводов для военного вторжения в Украину.

Впрочем, это не остановило Джукановича. "Ого, мир расстроился, когда я написал, что Сербии, возможно, придется инициировать денацификацию Балкан. Я понимаю, что они всегда поддерживали каждого сербского врага...", - позже написал он.

Следует отметить, что лидером Сербской прогрессивной партии является президент страны Александер Вучич. Последний неоднократно заявлял о попытках западных стран интерпретировать внешнюю политику Сербии так, будто "великий Путин дает указания малому Путину".

Подробнее о внешней политике Сербии читайте в статье Многовекторная Сербия: что формирует внешнюю политику Белграда и где границы её дружбы с РФ

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Темы: Сербия
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