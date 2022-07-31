На Сумщині окупанти знищили десяток могил, пошкодили будинки

наслідки обстрілу цвинтаря на Сумщині 31 липня, фото з Facebook Живицького

У селищі Миропілля на Сумщині росіяни обстріляли житлові квартали, знищили могили на цвинтарі.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Facebook

Деталі: Росіяни відкрили вогонь по житлових кварталах селища з пів на шосту ранку.

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Розбито вщент більше 10 могил на місцевому цвинтарі.

Також пошкоджені лінії електропередач по кількох вулицях, повалені електроопори.

Дослівно: "Чималих ушкоджень зазнали щонайменше 5 домогосподарств. У людей побиті шибки, дахи, паркани. Розбиті гаражі та техніка.

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Кілька хат прошиті наскрізь уламками від ворожих снарядів: пробиті стіни, двері, системи опалення.

У місцевого фермера повністю згорів сінник, де було все заготовано на зиму для тварин. Росіяни розстріляли його навмисно".