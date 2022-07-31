На Сумщині окупанти знищили десяток могил, пошкодили будинки
Неділя, 31 липня 2022, 19:18
У селищі Миропілля на Сумщині росіяни обстріляли житлові квартали, знищили могили на цвинтарі.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Facebook
Деталі: Росіяни відкрили вогонь по житлових кварталах селища з пів на шосту ранку.
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Розбито вщент більше 10 могил на місцевому цвинтарі.
Також пошкоджені лінії електропередач по кількох вулицях, повалені електроопори.
Дослівно: "Чималих ушкоджень зазнали щонайменше 5 домогосподарств. У людей побиті шибки, дахи, паркани. Розбиті гаражі та техніка.
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Кілька хат прошиті наскрізь уламками від ворожих снарядів: пробиті стіни, двері, системи опалення.
У місцевого фермера повністю згорів сінник, де було все заготовано на зиму для тварин. Росіяни розстріляли його навмисно".