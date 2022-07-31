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В Сумской области оккупанты уничтожили десяток могил, повредили дома

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 19:18
В Сумской области оккупанты уничтожили десяток могил, повредили дома
последствия обстрела кладбища в Сумской области 31 июля, фото с Facebook Живицкого

В поселке Мирополье Сумской области россияне обстреляли жилые кварталы, уничтожили могилы на кладбище.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook

Детали: Россияне открыли огонь по жилым кварталам поселка с полшестого утра.

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Полностью разрушено более 10 могил на местном кладбище.

Также повреждены линии электропередач по нескольким улицам, повалены электроопоры.

Дословно: "Немалые повреждения получили не менее 5 домохозяйств. У людей разбиты стекла, крыши, заборы. Разбиты гаражи и техника.

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Несколько домов прошиты насквозь обломками от вражеских снарядов: пробиты стены, двери, системы отопления.

У местного фермера полностью сгорел сеновал, где все было заготовлено на зиму для животных. Россияне расстреляли его намеренно".

Темы: Сумская областьвойна
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