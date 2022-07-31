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Загострення у Косово: серби будують барикади та готуються до конфлікту

"Європейська правда"Неділя, 31 липня 2022, 20:31
Зубін Поток у Косово, фото N1

На півночі частково визнаного Косова місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на N1.

Будівництво барикад підтверджує  заступник начальника поліції Косово в Північному регіоні Бесім Хоті.

"Було блокування дороги в Зубіному Потоці біля Вараг і в Рударі. Нібито були поширені неправдиві новини про те, що муніципалітет буде заблокований спецпідрозділами, що абсолютно не відповідає дійсності", – заявив він.

Сербське видання додає, що читачі повідомляють й про інші випадки блокування автошляхів на півночі Косова.  Також повідомляють про сирени та постріли щонайменше у двох містах на півночі Косова.

Натомість у штабі миротворців KFOR заявили, що "відстежують ситуацію та наразі збирають інформацію".

Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.

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Угода між Сербією та Косовом передбачає тимчасове – терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на національні документи лише викликали масові протести.

Цього разу Косово має намір добитися свого – від 1 серпня нейтральні документи та автомобільні знаки втрачають чинність.

Сербія бере активну участь у цьому конфлікті, підтримуючи косовських сербів. Президент Сербії Александер Вучич  навіть натякає на можливе військове вирішення конфлікту.  За його словами, якщо Приштина "наважиться переслідувати сербів, погано поводитися з сербами, вбивати сербів, Сербія переможе". Втім, це означатиме виклик миротворцям KFOR, що діють під керівництвом НАТО.

ЄвроПравда вже відвідувала Косово під час подібних протестів. Про це можна почитати у статті  Асоціація ворожнечі: чи втримає Брюссель мир на Балканах. Репортаж із Косова

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Теми: КосовоСербія
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