Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обострение в Косово: сербы строят баррикады и готовятся к конфликту

"Европейская правда"Воскресенье, 31 июля 2022, 20:31
Обострение в Косово: сербы строят баррикады и готовятся к конфликту
Зубин Поток в Косово, фото N1

На севере частично признанного Косово местные сербы строят баррикады, протестуя против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Строительство баррикад подтверждает заместитель начальника полиции Косово в Северном регионе Бесим Хоти.

Реклама:

"Была блокировка дороги в Зубином Потоке возле Вараг и в Рударе. Вроде бы были распространены ложные новости о том, что муниципалитет будет заблокирован спецподразделениями, что совершенно не соответствует действительности", – заявил он.

Сербское издание добавляет, что читатели сообщают и о других случаях блокировки дорог на севере Косово. Также сообщают о сиренах и вістрелах как минимум в двух городах на севере Косово.

В штабе миротворцев KFOR заявили, что "отслеживают ситуацию и собирают информацию".

ВИДЕО ДНЯ

Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

Соглашение между Сербией и Косово предусматривает временное – сроком на 5 лет, использование северянами Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.

В этот раз Косово намерено добиться своего – с 1 августа нейтральные документы и автомобильные знаки утрачивают силу.

Сербия активно участвует в этом конфликте, поддерживая косовских сербов. Президент Сербии Александер Вучич даже намекает на возможное военное разрешение конфликта. По его словам, если Приштина "решится преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит".  Впрочем, это означает вызов миротворцам KFOR, которые действуют под руководством НАТО.

Европравда уже посещала Косово во время подобных протестов. Об этом можно почитать в статье Ассоциация вражды: удержит ли Брюссель мир на Балканах. Репортаж из Косово

Темы: КосовоСербия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Косово
Президент Косово раскритиковала Макрона за угрозы пересмотреть безвиз
Косово присоединилось к декларации о "гарантиях безопасности" Украины
Сербский президент: Если Украина признает Косово, то "в один день потеряет все"
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: