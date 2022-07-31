Обострение в Косово: сербы строят баррикады и готовятся к конфликту

На севере частично признанного Косово местные сербы строят баррикады, протестуя против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Строительство баррикад подтверждает заместитель начальника полиции Косово в Северном регионе Бесим Хоти.

"Была блокировка дороги в Зубином Потоке возле Вараг и в Рударе. Вроде бы были распространены ложные новости о том, что муниципалитет будет заблокирован спецподразделениями, что совершенно не соответствует действительности", – заявил он.

Сербское издание добавляет, что читатели сообщают и о других случаях блокировки дорог на севере Косово. Также сообщают о сиренах и вістрелах как минимум в двух городах на севере Косово.

В штабе миротворцев KFOR заявили, что "отслеживают ситуацию и собирают информацию".

Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

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Соглашение между Сербией и Косово предусматривает временное – сроком на 5 лет, использование северянами Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.

В этот раз Косово намерено добиться своего – с 1 августа нейтральные документы и автомобильные знаки утрачивают силу.

Сербия активно участвует в этом конфликте, поддерживая косовских сербов. Президент Сербии Александер Вучич даже намекает на возможное военное разрешение конфликта. По его словам, если Приштина "решится преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит". Впрочем, это означает вызов миротворцам KFOR, которые действуют под руководством НАТО.

Европравда уже посещала Косово во время подобных протестов. Об этом можно почитать в статье Ассоциация вражды: удержит ли Брюссель мир на Балканах. Репортаж из Косово